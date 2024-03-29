الامارات | الأهلي المصري يضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع الأهلي المصري حامل اللقب قدما في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه سيمبا التنزاني 1-0 الجمعة على الملعب الوطني مكابا في دار السلام في ذهاب الدور ربع النهائي. وسجل أحمد نبيل "كوكا" الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، والفوز هو الرابع للأهلي على سيمبا في تسع مواجهات بينهما مقابل ثلاث هزائم وتعادلين، حيث جائت المواجهة بعد 5 أشهر من مباراتيهما في المسابقة القارية الحديثة "الدوري الإفريقي" عندما عبر الأهلي إلى نصف النهائي بشقّ الأنفس بعد تعادلهما مرتين.

وخطف الاهلي فوزه رغم الغيابات العديدة في صفوفه أبرزها قائده وحارس مرماه الأول محمد الشناوي المصاب في كأس أمم إفريقيا بكسر في عظمة الترقوة، وياسر ابراهيم والفلسطيني وسام أبو علي وكريم وليد "ندفيد" لإصابات عضلية، والمالي أليو ديانغ عقب إجراء جراحة في الركبة، وإمام عاشور المصاب في لقاء مصر ونيوزيلندا في بطولة العاصمة الإدارية بخلع في الكتف.

وفرض حارس المرمى البديل مصطفى شوبير نفسه نجما للمباراة بتصديه لأكثر من فرصة لأصحاب الأرض خصوصا في الشوط الأول الذي شعد اندفاعا قوي لسيمبا عقب تخلفه المبكر في النتيجة، وكاد سيمبا يفتتح التسجيل مبكرا برأسية للمالي ساديو كانوتيه مرت فوق العارضة (2).

ورد الاهلي بهجمة منسقة مرر على إثرها عمرو السولية كرة الى محمد هاني المتوغل من الجهة اليمنى فراوغ المدافع حسين محمد ومررها عرضية كاد المدافع الكونغولي الديموقراطي هينوك إينونغا يتابعها بالخطأ في مرمى فريقه فأبعدها الحارس المغربي أيوب لكرد بصعوبة وتهيأت أمام أحمد نبيل كوكا الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (5)، ليحرز هدف المباراة الوحيد.