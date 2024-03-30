رابطة الأندية تحدد موعد مباراة الاهلي ضد إنبي المؤجلة في الدوري

كشفت رابطة الأندية عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام نظيره إنبي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز المؤجلة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، أنه تم تحديد يوم الثامن من شهر أبريل المقبل، كموعد لإقامة مباراة الاهلي أمام إنبي المؤجلة من الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز، والتي كان مقررًا لها 15 مارس.

وكان الاهلي قد حقق الفوز أمام نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد، أمس الجمعة.

اقرأ أيضًا.. نتائج تؤهل الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا

وتقام مباراة الإياب بين القلعة الحمراء وسيمبا، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري.

جدير بالذكر أن الاهلي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 8 لقاءات.