رابطة الأندية تكشف موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن موعد مباراة الأهلي وإنبي، المؤجلة من منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقررت رابطة الأندية المحترفة المصرية، إقامة المباراة، المؤجلة من الجولة الـ16 ببطولة الدوري، يوم 8 أبريل المقبل.

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات، فيما يحتل فريق إنبي وصافة جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة من 15 مباراة خاضهم بالمسابقة.

ويذكر أن الأهلي تلقى الهزيمة في آخر مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز من فريق البنك الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيمبا التنزاني، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.