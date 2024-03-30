شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: هدف سيمبا حدث استثنائى والأجواء كانت صعبة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط النادي الأهلي، عن سعادته بالهدف الفوز الذي أحرزه في مرمي سيمبا التنزاني، مشيرًا إلى أن تسجيل الهدف هو حدث استثنائي بالنسبة له.

وقال كوكا في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "مبروك للاعبين والجمهور، حققنا مكسبا مهما جدًا أمام سيمبا، وينتظرنا شوط آخر في القاهرة". وأضاف: "تسجيل الهدف توفيق من عند ربنا، وهو حدث استثنائي لأنه أول هدف لي مع الأهلي".

وأكمل: "الأجواء كانت صعبة جدًا من حيث الرطوبة والحرارة ولكن الحمد لله كنا مركزين وكان الأهم أننا لا نستقبل أهدافا ونحاول نخطف هدف وهذا ما فعلناه". وتابع: "سيمبا فريق صعب جدًا واحترمناه، وتحدثنا بعد المباراة أننا أنهينا شوط ويبقى شوط آخر في القاهرة، وعلينا احترام المنافس ويجب أن نحافظ على تركيزنا في لقاء الإياب".

وواصل: "أشكر جمهور الأهلي لأنه يقف ورانا في كل مكان، وهم يعرفون جيدًا أن اللاعبين يبذلون أقصى جهد لإسعادهم وهم يستحقون ذلك"، مضيفاً : "بالنسبة للانضمام لمنتخب مصر في المعسكر الأخير كانت تجربة مهمة واكتسبت خبرات والحمد لله الفترة الماضية تسير على ما يرام بالنسبة لي".

وكان حقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.