الامارات | لاعب غير متوقع من منتخب مصر بديلا لمحمد صلاح في ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن تقارير ألمانية، بأن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع لاعب من منتخب مصر تحسباً لرحيل محمد صلاح، إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، خاصة بعد أن كان قد تلقى عرضاً تاريخياً من نادي الاتحاد بقيمة 150 مليون يورو.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في نهاية الموسم المقبل، صيف 2025، ومن المتوقع أن يعود صندوق الاستثمارات السعودي للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما سيدفع ليفربول من الاستفادة ببيع اللاعب خلال الفترة المقبلة حتى لا يرحل بالمجان في نهاية عقده.

وذكرت الصحيفة أن نادي ليفربول يستعد للتعاقد مع المصري الدولي عمر مرموش، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليكون بدلا من مواطنه محمد صلاح.

ويفكر نادي ليفربول، حاليا في بدائل لمحمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، ويعد عمر مرموش أحد أبرز المرشحين لتعزيز خط هجوم "الريدز" خاصة بعد ظهوره المميز رفقة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، وأيضا مع ناديه الألماني هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن عقد مرموش سينتهي في “دويتشه بنك بارك” صيف عام 2027، وقد ألمح وكيل أعماله مؤخرا إلى أنه قد ينتقل قريبا إلى وجهة جديدة.

ويثير عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عاما، إعجاب عمالقة الدوري الإنجليزي بقدراته الهجومية حيث تم ربطه مؤخرا بأندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.

وسجل عمر مرموش 15 هدفا وصنع 6 أهداف خلال 33 مباراة خاضها مع فرانكفورت بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري.