الامارات | محمد صلاح وهالاند في مهمة مشتركة لأول مرة بالدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشترك هداف الدوري الإنجليزي هالاند، والدولي المصري محمد صلاح لأول مرة في مهمة تاريخية جديدة بالدوري الإنجليزي أقوى الدوريات الأوروبية هذا الموسم، حيث يشهد الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2023-2024، منافسة قوية وتاريخية، ليس على مستوى صراع الصدارة، بل والغزارة التهديفية.

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على عرش صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على الإنجليزي أولي واتكينز لاعب نادي أستون فيلا، وبفارق ثلاثية على دومينيك سولانكي لاعب بورنموث والنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

ويشترك صلاح وهالاند إضافة إلى باقي هدافي البطولة في رفع المعدل التهيديفي وكسر رقم تاريخي عمره 60 عاماً.

وأعدت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، تقريرا سلطت خلاله الضوء على ارتفاع المعدل التهديفي في الدوري الإنجليزي بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي، حيث أوضحت أن "الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي شهد تسجيل 2.85 هدف في المباراة الواحدة، والنسخة قبل السابقة بلغ المعدل 2.82 هدف في كل لقاء، وهو أكبر عدد منذ موسم 1967-1968 بمعدل 3.03".

وأفاد المصدر بأنه "مع مرور 283 مباراة من أصل 380 في الدوري الإنجليزي حاليا، بلغ المعدل 3.24 هدف في كل لقاء، وبزيادة قدرها 0.39 عن الرقم القياسي المسجل في الموسم الماضي".

وأشار إلى أن "هذا هو أكبر معدل من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، منذ 60 عاما، وتحديدا في الموسم (1964-1965) وبلغ وقتها 3.34 هدف في كل لقاء"،

وأكد المصدر أنه إذا استمر المعدل على هذا النحو حتى نهاية الموسم الحالي، سيصل عدد الأهداف الإجمالي إلى 1231 هدفا بالكامل، وهو أكثر بنحو 150 هدفا من إجمالي ما تم تسجيله في الموسم الماضي (1084).