شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس الدفع بمحمد شحاته فى وسط الزمالك أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الدفع بمحمد شحاتة في خط الوسط بجوار نبيل عماد "دونجا" بعد تضائل فرض محمد أشرف روقا في اللحاق باللقاء بسبب الإصابة التي يعانى منها بشد في العضلة الخلفية.

وجدد جوميز الثقة في محمد شحاتة خلال الفترة الماضية بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للقلعة البيضاء،ومشاركته في دقائق معدودة،في مباراة الإسماعيلى بالدورى،وأكد المدرب للاعب بإيمانه في قدراته الفنية ومستواه للمشاركة في لقاء مودرن فيوتشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة،ثم فاز على أبو سليم في الجولة الخامسة 2 -1،قبل أن يتم إلغاء مباراة سوار في الجولة السادسة.