الارشيف / اخبار الرياضه

فوز الأهلي وخسارة الزمالك فى الجولة الحادية عشرة بدورى محترفى اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي وخسارة الزمالك فى الجولة الحادية عشرة بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار أمس الجمعة لقاءات قوية فى إطار الجولة الحادية عشرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

وشهدت الجولة الحادية عشرة فوز كل من البنك الأهلى على الزمالك 27/26، والأهلى على طلائع الجيش 28/24.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر دورى المحترفين برصيد 38 نقطة بعد الجولة الحادية عشرة  بالمرحلة الثانية من عمر المسابقة للموسم المحلى 2023/2024.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements