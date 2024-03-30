شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي وخسارة الزمالك فى الجولة الحادية عشرة بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار أمس الجمعة لقاءات قوية فى إطار الجولة الحادية عشرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

وشهدت الجولة الحادية عشرة فوز كل من البنك الأهلى على الزمالك 27/26، والأهلى على طلائع الجيش 28/24.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر دورى المحترفين برصيد 38 نقطة بعد الجولة الحادية عشرة بالمرحلة الثانية من عمر المسابقة للموسم المحلى 2023/2024.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.