شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: الحكم يتغاضى عن ركلة جزاء للأهلى وطرد مدافع سيمبا فى غياب الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الجنوب أفريقى توم أبونجيل صاحب الـ32 عاما ظهر بمستوى فنى متواضع للغاية خلال إدارته لمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بين سيمبا التنزانى والأهلي، التي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

الحكم تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال فعاليات اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 100 بعد إضافة الوقت بدل الضائع، وتعرض الحكم لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء، تؤكد أنه متواضع جدا فنيا وإداريا "العقوبات الانضباطية"، حتى أنه لم يحسن تقدير كثير من الأخطاء الفنية التي كانت أبرزها كالتالي:

في الدقيقة 22 من عمر اللقاء تعرض مهاجم الأهلي الفرنسي موديست للعب بإهمال ثم المسك من الوسط من جونيور مدافع سيمبا، مما أعاق لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء الفريق التنزانى، كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء للأحمر طبقا للقانون، لكن الحكم سمح باستمرار اللعب، رغم أنه كانت لديه زاوية رؤية مناسبة جدا، وكان يجب أن يتدخل الموريتاني دحان حكم الـ"VAR"، ويستدعى الحكم لشاشة المراجعة طبقا للبروتوكول، وأشهرالحكم البطاقة الصفراء فى 3 مناسبات لثنائي سيمبا هينوك باكا وبابكرسارا، مقابل إنذار وحيد للأهلى من نصيب مروان عطية.

فى الدقيقة 75 من عمر اللقاء تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء "إنذار ثان" للاعب الفريق المضيف بابكر سار لمنع هجوم واعد نتيجة عرقلة طاهر محمد لاعب الأهلي بالقرب من منطقة جزاء سيمبا، أمام المساعد الثاني الذى لم يتدخل برايته.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وأشارا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، لكنهما لم يتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما.

مراجعة صحيحة للـ VAR في هدف المباراة الوحيد، وكان يجب أن يتدخل في المخالفة الأهم باللقاء "ركلة جزاء" لصالح الفرنسى موديسيت على المدافع جونيور في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.



