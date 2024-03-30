شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: الدورى سينتهى 10 أغسطس وما حدث تعديل مواعيد وليس تأجيلا للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدوري المصري سينتهى فى 10 أغسطس المقبل، وما حدث لمباريات الجولة السابعة عشر من الدورى تعديلا في المواعيد وليس تأجيلا، بسبب أمور خاصة بالبث التليفزيوني.

وقال أحمد دياب، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "ما حدث للجولة السابعة عشر هو تعديل وليس تأجيلا بسبب أمور خاصة بالبث التليفزيوني، ولن يؤثر على نهاية الدورى الذى سيكون 10 أغسطس، وهناخد شهر إجازة ونبدأ الموسم الجديد".

وأضاف أحمد دياب: رابطة الأندية نجحت بنسبة 60 أو 70٪، وندرك أهدافنا ونعمل على حل معظم الأزمات التي كان يعاني منها الدوري المصري".

وتابع: "حلمي أن ينتهي الدوري المصري في آخر يونيو مثل أي دوري في العالم، ونعيد الكرة المصرية لمسارها الطبيعي، وهذا هو التحدي الحقيقي".

وأوضح دياب: "من الطبيعي أن رابطة الأندية المحترفة تكون مساندة لمدرب منتخب مصر، وتساعد في نجاح المنتخب، وعقدنا جلسة لمعرفة طلباته ومش زعلان من هجوم البعض علينا في هذه النقطة".