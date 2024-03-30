شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: علاقة صلاح وجهاز المنتخب ستكون على ما يرام واقتنعنا بطلبات حسام حسن وحققناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن علاقة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن ستكون على خير ما يرام وطلبات حسام حسن كانت مقنعة وتم الاستجابة لها.

وقال أحمد دياب خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: طلبات كابتن حسام حسن كان يلعب البطولة الودية رغم ضيق الوقت الذى تولي فيه المهمة، ورابطة الأندية اقتنعت بوجهة نظره وتم تأجيل مباراة الأهلي وإنبي، وتحدثنا مع الأهلي وتفهم الأمر، وعمرنا ما بنخلي فيه مشاكل بين الأهلى والمنتخب.

وتابع رئيس رابطة الأندية: مفيش حد معندوش أخطاء كل ما هتشتغل أكيد هيكون في أخطاء بس لازم يكون الصح اكتر ويتم تعديل الخطأ.

وأضاف: واتفقنا مع حسام حسن على كافة تفاصيل معسكر المنتخب في شهر يونيو، لذلك تم وضع المواعيد وفقا لهذا المعسكر ولن يكون تأجيل وقتها.

وتابع دياب: أثق أن الأمور بين محمد صلاح والجهاز الفنى للمنتخب ستكون على ما يرام، وأعتقد أن الأمور ليست كما وصل لنا وصلاح كابتن المنتخب وحسام الهداف التاريخي وهتتخل ابسط من أي شيء.

وأوضح: لجنة الحكام تتبع اتحاد الكرة وفقا للائحة النظام الأساسي، وهناك اختلاف بيحصل بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية عميقة، ونستقبل شكاوى من الأندية بسبب الحكام وننقلها للاتحاد ونحاول الوصول للأفضل دائما.