موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بذهاب ربع نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد،في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز من أجل وضع قدماً في نصف نهائي البطولة.

ويضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم السبت الرتوش النهائية على خطة عبور فريق مودرن فيوتشر، حيث ركز على علاج أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها فى الفترة الماضية،خلال فترة التوقف الدولى.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى مودرن فيوتشر، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك المنافس،ويمنحه دفعة معنوية للفوز،وتأمين مباراة العودة المقرر لها 7 أبريل المقبل.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.



موعد مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر



تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر في 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر



التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 5 مباريات سابقة، حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الأخير فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.



وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.

مشوار فيوتشر في الكونفدرالية



حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.

أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية 2024



يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.