شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: الفائز بالدورى سيحصل على درع جديد وعودة الجماهير بالسعة الكاملة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أننا فى طريقنا للوصول إلى السعة الكاملة للجماهير فى المدرجات، وبنشكر الأمن على المواففة على زيادة الجماهير بعد غيابها سنوات عن المدرجات.

وقال أحمد دياب، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "نحن فى مرحلة تصنيع درع الدورى المصرى فى إنجلترا، وسيتم الانتهاء منه، والفائز سيحصل على الدرع الجديد لأنه سيصل قبل نهاية الموسم".

وأضاف رئيس رابطة الأندية: "عوائد البث للأندية فى الفترة الحالية هى الأفضل، وأول مرة يكون فى عوائد مالية للبطولة والفائز بالدورى سيحصل على خمسة ملايين جنيه".

وعن الجماهير قال أحمد دياب: "عودة الجماهير بالسعة الكاملة للمدرجات سيحدث قريبا، وأول ما استلمنا لم يكن هناك جماهير فى المدرجات، وحاليا وصل العدد لعشرين ألف مشجع، ومباراة المنتخب الأخيرة شاهدة على تقدمنا فى هذا المجال".

وأوضح: "العقوبات بيتم اتخاذها وفقا للائحة، ونأخذ بفيديو المباراة وتقرير الحكم والمراقب فقط، ولا ننظر للفيديوهات التى تنشر على السوشيال ميديا لعدم الوثوق فى صحتها، وهناك انضباط تحاسب على أى شيء خارج بعد المباراة أو واقعة تم التأكد منها".