الامارات | ديوكوفيتش لا يعرف هوية مدربه المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في كرة المضرب، أول من أمس، أنه لا يعرف هوية مدربه الجديد أو حتى ما إذا كان سيتعاقد مع مدرب، بعد يوم من إنهاء شراكة ناجحة مع الكرواتي غوران إيفانيتشيفيتش استمرت خمس سنوات.

وكان ديوكوفيتش ضم إيفانيتشيفتش (52 عاماً)، بطل ويمبلدون عام 2001، إلى جهازه التدريبي قبل خوض البطولة الإنجليزية عام 2019.

وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحافي: «ليست لدي أي فكرة واضحة عمن سيكون، أو إذا كان سيكون هناك أي شخص أصلاً». ولم تكن انطلاقة ديوكوفيتش جيدة هذا العام، وفق معاييره العالية، إذ خسر في بطولة أستراليا في نصف النهائي، وودّع دورة إنديان ويلز الأميركية من الدور الثالث، كما انسحب من دورة ميامي.