الامارات | الخطأ ممنوع اليوم على «الزعيم» أمام «الملك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين بثلاث مواجهات تُقام في التوقيت نفسه (العاشرة مساء)، حيث يستقبل العين منافسه الشارقة في مباراة قمة، ويستضيف الوصل المتصدر خورفكان، بينما يحل الجزيرة ضيفاً على البطائح.

وتتصدر مواجهة العين والشارقة، نظراً لأهميتها للفريقين، ولطبيعة المنافسة القوية بينهما في تاريخ الدوري. ويمتلك العين 34 نقطة، وهو مطالب باللعب بشعار الخطأ ممنوع للبقاء ضمن دائرة المنافسة، بينما يسعى الشارقة إلى الاقتراب من المربع الذهبي، حيث يملك حالياً 27 نقطة.

ويمتلك العين سجلاً مميزاً في المواجهات التاريخية أمام الشارقة، إذ تقابل الفريقان في 27 مباراة في الدوري، وحقق العين 13 انتصاراً مقابل ستة للشارقة، بينما تعادلا في ثماني مواجهات.

ومن المتوقع أن يتم الدفع بنجم العين سفيان رحيمي بديلاً اليوم، بسبب عودته المتأخرة من المشاركة مع منتخب المغرب في مباراتين وديتين خلال الأيام الماضية.

وفي زعبيل، يأمل الوصل المتصدر (42 نقطة) تحقيق الانتصار من أجل تعزيز حظوظه الكبيرة في الفوز باللقب، لكنه سيكون مطالباً - في الوقت ذاته - بالتركيز طوال اللقاء، خصوصاً أن منافسه خورفكان (17 نقطة) كان في لقاء الذهاب قد حوّل تأخره من 0-3 إلى التعادل 3-3.

وتشهد المواجهة الثالثة بين البطائح (19 نقطة) والجزيرة (21 نقطة) عودة الروماني ميريل رادوي

مدرب البطائح السابق إلى ملعبه الذي كان قد غادره بصورة مفاجئة نهاية الدور الأول، منتقلاً إلى قيادة الجزيرة. ويحتاج الطرفان للنقاط الثلاث لتحسين مركزيهما في جدول الترتيب. وزادت الضغوط على رادوي في الفترة الأخيرة بسبب تواضع نتائج الجزيرة.

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