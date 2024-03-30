الامارات | «مكتب الشؤون القانونية» بطلاً لكأس منصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق «مكتب الشؤون القانونية» لقب النسخة الـ11 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على «دائرة القضاء» بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الزمنين الأصلي والإضافي، من المباراة التي أُقيمت أول من أمس، على الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» بأبوظبي.

وتوّج أحمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، الفائزين، وحضر حفل الختام والتتويج سلطان الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الديوان والشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي. وثمّن أحمد الحميري الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للبطولة، مشيداً بدعم سموه الدائم لقطاع الرياضة، وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية في الدولة، وأشار إلى أهمية هذه البطولة وتنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، بما يُسهم في تعزيز الثقافة الرياضية وتقوية الروابط الاجتماعية، وضمان استدامتها بين الموظفين، وبما ينعكس على مختلف فئات المجتمع.

ونال فريق «دائرة القضاء» المركز الثاني، وحل «مكتب التدقيق والتطوير المؤسّسي» ثالثاً بعد فوزه على «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» بهدفين لهدف، في مباراة المركز الثالث.

وكرّمت اللجنة المُنظّمة الرعاة الرسميين للبطولة، «شركة رويال جت» و«فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال» و«شركة مركاتور للسياحة والسفر»، إلى جانب «أروما دي لاموري» للعطور، بينما حصل أكثم سمير، نجم دائرة القضاء، على جائزة أفضل لاعب، وتوج بجائزة الهدّاف عبدالرحمن جمال، مهاجم مكتب الشؤون القانونية، ونال زميله في الفريق أحمد سعيد، جائزة أفضل حارس، فيما حصل ماجد الهرمودي، من «المركز الوطني للمناصحة»، على جائزة أفضل إداري.

وأدار المواجهات نُخبة من أفضل الحكّام الدوليين، كما أدار المباراة النهائية عمر آل علي وأحمد سالم.