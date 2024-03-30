الامارات | النصر يحقق أكبر عدد من «النقاط المتتالية» منذ 888 يوماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر صحوته في دوري أدنوك للمحترفين تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، وذلك بعد الفوز على حتا، أول من أمس، بنتيجة 0-1، ليصل إلى النقطة 25 في ترتيب الدوري. وجمع النصر 10 نقاط متتالية من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في آخر أربع مباريات في الدوري، وذلك لأول مرة منذ 888 يوماً، حين حقق الأمر نفسه في موسم 2021-2022 تحت قيادة المدرب رامون دياز، وذلك حين فاز على خورفكان و«الصقور»، وتعادل مع بني ياس، ثم فاز على الشارقة في 22 أكتوبر 2021. وفي الموسم الحالي وخلال آخر أربع مباريات فاز النصر على الجزيرة بنتيجة 3-2، وعلى بني ياس 1-0، ثم تعادل مع الشارقة 2-2، وفاز على حتا 1-0. واستعاد النصر الكثير من بريقه تحت قيادة المدرب شرودر الذي جدّد له النادي عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

ومنذ الفوز على الشارقة في أكتوبر 2021، لم يستطع النصر تحقيق 10 نقاط متتالية، إلى أن تمكّن من ذلك في الموسم الحالي. وكان آخر عدد من النقاط حصدها بشكل متتالٍ بلغ تسع نقاط في الموسم الماضي، حين فاز على بني ياس والعين وكلباء. وبعد ذلك دخل في دوامة من النتائج المتواضعة، وأنهى الموسم الماضي تحت تهديد الهبوط، وضمن البقاء في الجولات الأخيرة، واستمرت نتائجه المتواضعة في بداية الموسم الحالي، قبل أن تتحسن بشكل كبير منذ تولي شرودر قيادة الفريق.

ويستعد النصر لمباراة قمة حقيقية أمام العين في السابع من أبريل المقبل، في اختبار جاد للمدرب الهولندي أمام فريقه السابق، مع العلم بأن العميد كان نجح في الفوز ذهاباً على العين 1-0.