الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | النصر يحقق أكبر عدد من «النقاط المتتالية» منذ 888 يوماً

0 نشر
محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحقق أكبر عدد من «النقاط المتتالية» منذ 888 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر صحوته في دوري أدنوك للمحترفين تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، وذلك بعد الفوز على حتا، أول من أمس، بنتيجة 0-1، ليصل إلى النقطة 25 في ترتيب الدوري. وجمع النصر 10 نقاط متتالية من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في آخر أربع مباريات في الدوري، وذلك لأول مرة منذ 888 يوماً، حين حقق الأمر نفسه في موسم 2021-2022 تحت قيادة المدرب رامون دياز، وذلك حين فاز على خورفكان و«الصقور»، وتعادل مع بني ياس، ثم فاز على الشارقة في 22 أكتوبر 2021. وفي الموسم الحالي وخلال آخر أربع مباريات فاز النصر على الجزيرة بنتيجة 3-2، وعلى بني ياس 1-0، ثم تعادل مع الشارقة 2-2، وفاز على حتا 1-0. واستعاد النصر الكثير من بريقه تحت قيادة المدرب شرودر الذي جدّد له النادي عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

ومنذ الفوز على الشارقة في أكتوبر 2021، لم يستطع النصر تحقيق 10 نقاط متتالية، إلى أن تمكّن من ذلك في الموسم الحالي. وكان آخر عدد من النقاط حصدها بشكل متتالٍ بلغ تسع نقاط في الموسم الماضي، حين فاز على بني ياس والعين وكلباء. وبعد ذلك دخل في دوامة من النتائج المتواضعة، وأنهى الموسم الماضي تحت تهديد الهبوط، وضمن البقاء في الجولات الأخيرة، واستمرت نتائجه المتواضعة في بداية الموسم الحالي، قبل أن تتحسن بشكل كبير منذ تولي شرودر قيادة الفريق.

ويستعد النصر لمباراة قمة حقيقية أمام العين في السابع من أبريل المقبل، في اختبار جاد للمدرب الهولندي أمام فريقه السابق، مع العلم بأن العميد كان نجح في الفوز ذهاباً على العين 1-0.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements