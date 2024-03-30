الامارات | تعادل مثير بين الوحدة وشباب الأهلي في مباراة الأهداف الـ 6

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 يوم أمس، على قمة الجولة 17 في دوري أدنوك للمحترفين بين الوحدة وضيفه شباب الأهلي، فيما عاد عجمان إلى سكة الانتصارات بالفوز على مضيفه كلباء بنتيجة 4-2. وتألق مهاجم شباب الأهلي إيغور خيسوس، حين وضع فريقه في المقدمة، بفضل تمريرة من زميله يوري سيزار في الدقيقة «27».

وفي الشوط الثاني عزز شباب الأهلي من تقدمه من هجمة مرتدة قادها جويلهيرم دا سيلفا، ليضعها على طبق من ذهب أمام إيغور، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك «50»، وبعدها تمكن مدافع الوحدة لوكاس بيمينتا من تقليص الفارق من ضربة رأس مستثمراً عرضية آلان ماركيز الركنية «67».

ونجح البديل إسماعيل مطر، في منح فريقه التعادل بتسديدة بيسراه في الدقيقة «83»، ليرفع رصيده من الأهداف مع الوحدة إلى 101 هدف، ثم سجل عمر خريبين هدف التقدم للوحدة، مستفيداً من كرة ارتدت من حارس شباب الأهلي عادل الهاشمي، وأكملها في المرمى «90+1».

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، تمكن مهاجم شباب الأهلي مؤنس دبور من تسجيل هدف التعادل من ضربة رأسية «90+5».

ومن كلباء، عاد عجمان بثلاث نقاط هي الأغلى له هذا الموسم. وبكر المغربي، وليد أزارو، بالتسجيل لعجمان بضربة رأس من عرضية جيانلوكا مونيز «17». لكن كلباء استطاع أن يعود بقوة، حين تمكن عبدالعزيز حمد، من منح فريقه التعادل بضربة رأس أيضاً «26»، ثم عاد البرازيلي لياندرو ليمنح فريقه التقدم مستغلاً هفوة من دفاع عجمان في إبعاد ركنية مهدي قايدي، لينقض عليها ويضعها داخل الشباك «41».

وفي الشوط الثاني، انتفض عجمان مستغلاً النقص العددي الذي حل بكلباء، وأكمل أزارو رباعيته واحتفل بـ«السوبر هاتريك» بعدما سجل هدفين آخرين بضربتي رأس «65» و«73»، ثم هدفه الرابع بتسديدة في الدقيقة «88».