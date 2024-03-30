الامارات | السوبر الإيطالي مستمر في السعودية بمشاركة 4 فرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري المحترفين الإيطالية استمرار النظام الحالي لبطولة كأس السوبر الإيطالي، المكون من 4 فرق، في يناير 2025 في السعودية.

ويتأهل إلى بطولة كأس السوبر الإيطالية الحاصلان على المركزين الأول والثاني في الدوري، وطرفا نهائي كأس إيطاليا في الموسم الجاري.

وقالت الرابطة، في بيانها الذي بث لوسائل الإعلام الإيطالية: "حددت الرابطة في اجتماع الأندية اليوم روزنامة المسابقات، موافقة على استمرار نظام لعب السوبر الإيطالي من 4 فرق، التي ستلعب في يناير المقبل في السعودية".

ويحتل إنتر ميلان صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 76 نقطة، بينما يقاتل ميلان ويوفنتوس على احتلال الوصافة، حيث يملك "الروسونيري" 62 نقطة، والسيدة العجوز 59.

وتستكمل منافسات كأس إيطاليا مطلع أبريل في دور الأربعة، حيث تأهل ميلان ليواجه لاتسيو، بينما يواجه فيورنتينا نظيره أتالانتا.

وكان ملعب الأول بارك استضاف منافسات السوبر الإيطالي الأخير في يناير الماضي، الذي توّج فريق إنتر ميلان بلقبه على حساب خصمه نابولي بهدف نظيف، سجله الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.