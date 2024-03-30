شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود اليوم من تنزانيا بعد مواجهة سيمبا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم السبت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى برئاسة حسام غالى للقاهرة قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام.

ويستعد الاهلى لمواجهة سيمبا التنزانى مجدداً في مباراة إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة في العاشرة من مساء الجمعة المقبلة.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى.