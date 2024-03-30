شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة أمام الزمالك..وسبورتنج مع الأهلى فى قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام على مدار اليوم السبت،مواجهتى ثان جولات بلاى أوف الدور قبل النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024، حيث يلتقى سموحة مع الزمالك11 مساء وسبورتنج مع الأهلى9 مساءً وحال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام الاثنين القادم،حيث يؤجل نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمجموع مباراتين إلى النهائى .

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على صرف مكافأة إجادة لمنتخبى الرجال والسيدات بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية فى غانا فى المنافسة التى اختتمت مؤخراً، بجانب مكافأة سيدات الشاطئية التى أعلن عنها الاتحاد من قبل.

وتُوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على كينيا في المباراة النهائية بنتيجة 3/0 فيما حقق منتخب مصر للسيدات ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 3/0.

وتم اختيار لاعبة منتخب مصر دانا شوقي كأفضل معد، واللاعبة ندا وليد أفضل ليبرو، بينما حصدت اللاعبة آية النادى جائزة أفضل لاعبة في البطولة وحصد لاعب منتخب مصر للرجال مصطفى جابر جائزة أفضل معد، واللاعب حماده عثمان أفضل سنتر وتوج محمد عسران لاعب منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في البطولة.