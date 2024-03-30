شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. حسام حسن يزين قائمة 8 هدافين مصريين في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، التي تحمل معانى مختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة القوانين الدولية لتنظيم الألعاب المختلفة.

تحتفظ مصر برقم قياسى في عدد مرات فوز لاعبيها بلقب هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث حقق لاعبو مصر لقب الهداف 8 مرات، بداية من النسخة الأولى التي أقيمت فى السودان عام 1957 والتي توج بها منتخب مصر ونهاية بنسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

في أمم افريقيا 1957، حقق الراحل محمد دياب العطار الشهير بـ"الديبة" لقب الهداف بإحرازه 5 أهداف، في البطولة التي أقيمت في السودان بمشاركة 3 منتخبات وهي مصر وإثيوبيا والسودان وحقق اللقب منتخب مصر للمرة الأولى.

في نسخة 1959 التي أقيمت في مصر فاز الراحل محمود الجوهري لقب الهداف بـ 3 أهداف التي شارك فيها ثلاثة منتخبات هي مصر والسودان وإثيوبيا، وحصد منتخب مصر اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي 1962 أقيمت البطولة في أثيوبيا ، وتقاسم صدارة الهدافين كل من بدوي عبد الفتاح من مصر ومانجستو من إثيوبيا ولكل منهما 3 أهداف ونال لقب البطولة منتخب أثيوبيا للمرة الأولى في تاريخه.

واستطاع حسن الشاذلى نجم الترسانة الراحل تحقيق لقب الهداف في نسخة عام 1963 التي أقيمت في غانا، بتسجيله 6 أهداف، وتوج منتخب غانا بهذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ويعد حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي لمصر في كأس الأمم الأفريقية بإحرازه 13 هدفًا.

وأقيمت البطولة في كوت ديفوار عام 1984، وفاز طاهر أبوزيد بلقب هداف البطولة بإحراز 4 أهداف ونال البطولة منتخب الكاميرون للمرة الأولى في تأريخه .

وفي النسخة التي استضافتها المغرب عام 1988، تساوى في صدارة الهدافين كل من روجي ميلا من الكاميرون والأخضر بللومي من الجزائر وجمال عبد الحميد من مصر وعبدا لله تراوري من ساحل العاج وأكوارجي من نيجيريا ولكل منهم هدفان، وحقق لقب البطولة منتخب الكاميرون للمرة الثانية.

وفي 1998 التي استضافت منافساتها بوركينا فأسو، حقق النجم حسام حسن والجنوب أفريقي بيندكت مكارثي لقب الهداف بـ7 أهداف وتوج بالبطولة آنذاك المنتخب المصري للمرة الرابعة في تأريخه .

فيما كان محمد ناجي "جدو" هو آخر مصري يفوز بلقب هداف البطولة في النسخة التي أقيمت عام 2010 في أنجولا، بإحرازه 5 أهداف.