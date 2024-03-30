شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمودرن فيوتشر للحديث عن مواجهة الزمالك.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في تمام الثامنة والربع مساء اليوم السبت، بقاعة مؤتمرات استاد السلام، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء غداً الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث كل فريق عن الفوز ووضع قدم في نصف نهائي البطولة.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.

بينما جاء تأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، لقيادة مباراة الذهاب في ربع النهائي بين الزمالك ومودرن فيوتشر، على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التي تجمع الفريقين في السابع من أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويعاني فريق فيوتشر من عدد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق، والتي يأتي في مقدمتها، مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر والذي يعاني من قطع في أربطة الركبة، بالإضافة إلى أحمد رفعت صانع الألعاب بعد الأزمة الصحية التي مر بها خلال مشاركته مع مودرن فيوتشر بالدوري، وعقد تامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين لتحفيزهم والرفع من روحهم المعنوية بعد حالة الحزن التي سيطرت على اللاعبين خلال الفترة الماضية بسبب ظروف إصابة زميلهم أحمد رفعت والذي تم حجزه بالمستشفى منذ بداية شهر رمضان بعد الإغماء المفاجئ الذي تعرض له.