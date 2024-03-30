شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً الاحد على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن ايهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة .

خرج على المواني وعبد الرحمن الدح ثنائي فريق الكرة الأول بالإسماعيلي من حسابات الجهاز الفني في مواجهة سموحة ،ويعاني الملواني من إجهاد في عضلات البطن بينما تعرض الدح لشد في العضلة الضامة ، في سياق متصل عاد محمد حسن للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الاصابة بشد فى عضلة السمانة.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى للاستفادة من خدمات الرباعى باسم مرسى وكريم عرفات ومحمد هاشم وأحمد محسن فيما تبقى من الموسم الحالي نظرا للنقص الحاد في مراكزهم والإصابات التي يعانى منها الفريق، وهناك اتجاه لاعادتهم للتدريبات.

ويمتلك الإسماعيلى مهاجمين فقط وهما الناشئ زياد فرج والفلسطيني خالد النبريص العائد بعد تسوية أزمة المستحقات واستكمال الموسم، فالفريق في حاجة لخدمات باسم مرسى كلاعب لديه باع طويل في الدورى، وأيضا في حاجة لخدمات محمد هاشم الذى رفض تمديد عقده ووقع للمصرى في الدفاع، وكريم عرفات المعار من فيوتشر في مركز الظهير الأيمن، وأخيرا أحمد محسن في الظهير الأيسر.

وعقد مسئولو الإسماعيلى جلسة مع على أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان، وطالبوه بالتحدث مع إيهاب جلال للسماح للاعبين بالعودة للتدريبات لسد العجز الواضح في مراكزهم المختلفة.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.