شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة لندن كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور ربع النهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي تقام ببريطانيا خلال الفترة بين 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 ألاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العنين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مارس الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ43 على التوالي ورقم 201 فى تاريخه.

وفي تصنيف السيدات حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ30 على التوالي والـ 240 فى تاريخها.

بينما استقرت هانيا الحمامي فى الوصافة، ونوران جوهر في المركز الثالث، كما استقرت نور الطيب في التصنيف السادس.