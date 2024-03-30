شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ تصحيح أخطاء لاعبى الأهلى فى مباراة الذهاب أمام سيمبا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والعمل على تصحيحها قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة الجمعة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى مجدداً في مباراة إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة في العاشرة من مساء الجمعة المقبلة.

ويخشى مارسيل كولر من ارتكاب أخطاء دفاعية في مباراة الإياب بالقاهرة، لاسيما أن المباراة ستكون صعبة على الفريق الأحمر، المطالب باللعب على عدم استقبال أهداف، بل وتسجيل هدف في شباك الفريق التنزانى تصعب من مهمته في المنافسة على خطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير لمباراة سيمبا التنزانى ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو من مباراة الذهاب، من أجل معرفة أسلوب لعب بطل تنزانيا وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة فى أى بطولة.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى.