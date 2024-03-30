شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية : القيلولة مهمة للرياضى أثناء فترة الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

يحتاج الرياضى للحصول على قيلولة أثناء فترة الصيام للحصول على أكبر فترة راحة حتى يستعيد عافيته ، كما أنه يفضل أيضا الحصول على راحة عقب الإفطار أيضا وقبل أداء التدريبات .

ويؤكد المحللون أن الراحة لأى رياضى جزء من أداء التدريبات التي بمقتضاها يستطيع اللاعب مواصلة تدريباته بشكل جيد .

من ناحية أخرى يقول المحللون أن الرياضى في رمضان لابد وأن يهتم بصحته جيدا وعلاج الآلام التي يشعر بها في المفاصل والعضلات ، فالعظام والعضلات يمكن أن تصاب بالألم أثناء أو بعد التمرين نتيجة لعدم الاعتياد على الروتين الجديد في رمضان، ولهذا يمكنك الاستفادة من أحد الأدوية الموضعية التي لا تحتاج لوصفة طبية، مثل البخاخات أو المراهم المصنوعة خصيصاً لتقوم بعمل المسكّن الفوري لآلام المفاصل والعضلات، فهي تساعدك على البقاء بصحة ونشاط طوال اليوم.