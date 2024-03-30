شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس اقتراحا بتجديد عقد بيريرا فى لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اقتراحا بتجديد عقد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالجبلاية موسما جديدا حيث ينتهى عقد الخواجة مع نهاية شهر مارس الجارى ، حيث كان قد تم التعاقد معه العام الماضى خلفا للإنجليزى مارك كلاتنبرج.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن هناك أصواتا في المجلس ترى ضرورة منح الخواجة فرصة كاملة لاستكمال خطته لتطوير الحكام والتي بدأها بالفعل وبدأت بصماتها تظهر تدريجيا على مستوى الحكام في الملاعب المصرية.

ويحصل بيريرا على مبلغ 20 ألف دولار راتبا شهريا من اتحاد الكرة، ويرتبط بعقد لمدة موسم واحد مع الاتحاد ينتهى بنهاية مايو المقبل.