الامارات | باريس سان جيرمان يغادر حديقة الأمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقل باريس سان جيرمان رسمياً رغبته في إيجاد مكان في منطقة إيل دي فرانس التي تضم باريس ومحيطها لإقامة ملعب جديد وترك ملعب حديقة الأمراء الصغير للغاية نتيجة خلافات مع مجلس بلدية العاصمة.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" المقربة من باريس سان جيرمان أن رسالة بريد إلكتروني بعث بها النادي إلى السلطات في منطقة إيل دي فرانس في 11 من الشهر الجاري، تؤكد رغبة النادي الذي يخضع لسيطرة صندوق سيادي قطري، في تمهيد الطريق لإقامة ملعب جديد في منطقة على بعد 20 كلم من المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة موقعة من السكرتير العام لباريس سان جيرمان فيكتوريانو ميليرو وموجهة إلى اللجنة المكلفة بالخطط الإستراتيجية للتنمية والتخطيط البيئي في المنطقة حتى 2040.

وأفادت الصحافة الفرنسية أن هذه الخطوة تعلن رسمياً عن الانفصال بين باريس سان جيرمان ومجلس بلدية باريس.