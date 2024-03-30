الامارات | 3 منتخبات تغري رينارد للرحيل عن "سيدات فرنسا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المدرب هيرفي رينارد يرغب في خوض غمار كأس العالم 2026 مجدداً.

وقالت الصحيفة إن الفرنسي هيرفي رينارد، يدرس مدرب المنتخب الفرنسي للسيدات، ثلاثة عروض من كوريا الجنوبية، الكاميرون، وبولندا، لقيادة أحد منتخباتها في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وجاء اهتمام المنتخبات برينارد بعد إعلانه تنحيه عن قيادة سيدات فرنسا عقب نهاية أولمبياد باريس المقررة الصيف المقبل، من أجل قيادة منتخب في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا.

ويسعى نائب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جيان ميشيل أولاس، إلى ثني رينارد عن قراره، وقال: "لا يمكنني التأكيد أن رينارد سيبقى 100 في المئة، لكن بقاءه كبير إن لم يأتِ مشروع طموح له".

وقاد رينارد المنتخب السعودي في 43 مباراة، ونجح بالفوز في 20 لقاءاً من بينها الانتصار التاريخي على الأرجنتين في دور المجموعات من كأس العالم 2022.

كما قاد سلفاً منتخب المغرب في مونديال 2018 في روسيا، وتعادل مع منتخبي إسبانيا والبرتغال.