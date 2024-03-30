شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وموديست يخضعان لاختبار كشف المنشطات بعد مباراة الأهلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع حسين الشحات وأنتوني موديست، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، لاختبار كشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الأهلي ‏أمام سيمبا، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، على ملعب بنجامين مكابي في دار السلام بتنزانيا.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي وسيمبا يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏

تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى برئاسة حسام غالى اليوم، السبت، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا بذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام.



وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر



وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.