شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرسم الليلة خطة عبور الزمالك لمودرن فيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد،في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز من أجل وضع قدماً في نصف نهائي البطولة.

ويضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم السبت الرتوش النهائية على خطة عبور فريق مودرن فيوتشر، حيث ركز على علاج أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها فى الفترة الماضية،خلال فترة التوقف الدولى.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى مودرن فيوتشر، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك المنافس،ويمنحه دفعة معنوية للفوز،وتأمين مباراة العودة المقرر لها 7 أبريل المقبل.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات مودرن فيوتشر لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى مودرن فيوتشر وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة،ثم فاز على أبو سليم في الجولة الخامسة 2 -1،قبل أن يتم إلغاء مباراة سوار في الجولة السادسة.