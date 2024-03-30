شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاعبو الأهلي وكولر بعد تحقيق أول فوز على سيمبا فى تنزانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد لاعبو الأهلي والجهاز الفني أن الفريق استحق الفوز على سيمبا فى ربع نهائي دوري الأبطال، وأن هدف الأهلي كان واضحاً منذ بداية رحلة السفر من القاهرة إلى تنزانيا، وهو الفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل لنصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويُعد هذا الفوز هو الأول للأهلي على سيمبا في تنزانيا، سجل هدف الأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة، وبذلك يضع الأهلي قدمه في نصف النهائي البطولة، لكن الحسم سيكون فى لقاء العودة يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

كولر: نتيجة جيدة لكننا لم نتأهل

في البداية، أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على سيمبا، وقال كولر، "سعداء جدًّا بالفوز الذي حققه الفريق، نعلم من البداية أنها مباراة صعبة ‏للغاية بسبب قوة المنافس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة فى تنزانيا، إلى جانب الضغوط ‏الكبيرة التى تعرض لها لاعبو الفريق، لا سيما اللاعبين الدوليين الذين سافروا مع بعثة الأهلي ‏بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب مباشرة دون فترة استشفاء".‏

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يتأهل حتى الآن، وهناك مباراة عودة يجب أن يستعد لها ‏الفريق جيدًا من الآن، مطالبًا جميع عناصر الفريق ببذل المزيد من الجهد خلال مواجهة ‏الإياب يوم 5 أبريل المقبل.‏

وأشار كولر إلى أن الإصابات جزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يخطط جيدًا لتجهيز كل ‏اللاعبين بنفس المستوى الذى يساعد الجميع على تعويض أى غياب في صفوف الفريق، وأكد المدير الفني أن محمد مجدي أفشة أدى دورًا مميزًا سواء على المستوى الهجومي أو ‏الدفاعي.‏

ووجه مارسيل كولر الشكر إلى جماهير الأهلي التى تحرص على التواجد في الملعب ودعم ‏الفريق في كل مكان بالعالم، واليوم تواجدوا في مدرجات استاد بنيامين مكابي، متمنيًا وجود ‏الجماهير في مدرجات استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب.‏

الشحات: المهمة ليست سهلة في مباراة العودة

من جانبه، قال حسين الشحات، لاعب الفريق، إن الأهلي حقق هدفه خلال مباراة الذهاب أمام سيمبا، وإن لاعبى الأهلي بذلوا أقصى جهد خلال مباراة سيمبا، ونجحوا فى تحقيق الفوز رغم درجة الحرارة والرطوبة.

وشدد لاعب الأهلي على أن الفريق أمامه شوط ثانٍ مع سيمبا في القاهرة الجمعة المقبل باستاد القاهرة، لافتًا إلى أن مواجهة العودة لن تكون سهلة على الإطلاق، وأن الأهلي مطالب بتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره وحسم تأهله رسميًّا إلى نصف نهائي البطولة.

واختتم حسين الشحات تصريحاته بتوجيه التحية إلى الجماهير التي تواجدت في مدرجات بنجامين مكابا في تنزانيا، مطالبًا الجماهير بالحضور في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل لدعم الفريق في مباراة العودة.

كوكا: هدفي أمام سيمبا استثنائي

فيما قال أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، إن الأهلي أغلق ملف مباراة الذهاب أمام سيمبا، مشددًا على أن الأهلي تنتظره مباراة قوية أمام سيمبا في مباراة الإياب على استاد القاهرة.

وأضاف كوكا، "تغلبنا على الأجواء ودرجة الحرارة والرطوبة العالية في تنزانيا، ونجحنا في تحقيق فوز مهم في مواجهة الذهاب بدور ربع النهائي، ولكن لم نحسم تأهلنا بعد، وأمامنا تحد جديد مع سيمبا القوي والمميز على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل".

وأشار كوكا إلى أن الهدف الذي سجله فى شباك سيمبا استثنائي بالنسبة له، وأنه يأمل في تحقيق الأهلي هدفه بالتأهل إلى دور نصف النهائي ومواصلة الطريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

واختتم أحمد نبيل كوكا تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي داعمة للفريق في كل الأوقات، ومشددًا على أن لاعبي الفريق يسعون بكل طاقتهم لإسعادهم.