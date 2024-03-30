شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى ينتظر وسام أبو على فى الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لفحص طبي عقب عودة بعثة الفريق من تنزانيا لحسم موقفه من المشاركة في مباراة العودة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب وسام أبو علي عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب إصابة تعرض لها مؤخراُ في العضلة الخلفية.

ورغم أن الأنباء التي تناثرت الأيام الماضية كانت تُشير إلى جاهزية وسام لمباراة العودة أمام سيمبا بل أن هناك من ذهب إلى أن اللاعب سيسافر مع بعثة الأحمر إلى تنزانيا لكن إصابة اللاعب منعته من السفر وربما تمنعه من مباراة العودة.

وتُشير الدلائل إلى أن مشاركة وسام أبو علي في مباراة العودة مازالت غير محسومة وستحدد عقب خضوعه لفحوصات في أول مران للفريق عقب عودة البعثة من تنزانيا.

ويستعد الاهلى لمواجهة سيمبا التنزانى مجدداً في مباراة إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة في العاشرة من مساء الجمعة المقبلة.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر