شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس نجوم الأهلى على طائرة العودة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى على فيس بوك جانباً من كواليس رحلة الفريق على متن طائرة العودة من تنزانيا للقاهرة عقب الفوز على سيمبا التنزانى فى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وحرص محمود كهربا وحسين الشحات لاعبا الأهلى على قراءة القرآن طوال رحلة العودة، فيما دخل الثنائى رضا سليم ومحمود متولى فى "وصلة نوم"، بينما انشغل كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر باللعب على الموبايل، وحرص موديست على مشاهدة فيلم.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي وسيمبا يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏

تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى برئاسة حسام غالى اليوم، السبت، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا بذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.