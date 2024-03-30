شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على سيمبا التنزاني بدوري الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادي الأهلي، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، بملعب بنجامين مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوجهت بعثة الأهلي بعد انتهاء المباراة التي أقيمة بالعاصمة التنزانية دار السلام إلى المطار لبدء رحلة العودة على متن طائرة خاصة، ويترأس البعثة حسام غالي عضو المجلس.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس،الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي ، أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة وبذلك يضع الأهلي قدمه في نصف النهائي البطولة لكن الحسم سيكون في لقاء العودة يوم 5 أبريل المقبل بإستاد القاهرة.

وأدار المباراة ، الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل وعلي تقنية الفيديو تواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا وعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.



وضم تشكيل الأهلى الرسمي لمباراة سيمبا كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا ، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.