شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة ومدربه.. نور الشربيني تمنح فيروز أبو الخير تعليمات الفوز فى لندن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش صورة، عبر حسابها على انستجرام، من مباراة البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير والويلزية إيميلي وايت لوك، في دور الـ 16 ببطولة لندن كلاسيك للاسكواش.

وأوضحت الصورة قيام البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش بمنح التعليمات الفنية لـ فيروز أبو الخير بين الأشواط، حيث نجحت فيروز في الفوز بتلك المباراة بعد ذلك والتأهل لربع النهائي.



نور الشربيني وفيروز أبو الخير

نجح 7 لاعبين مصريين في التأهل إلى الدور ربع النهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي تقام ببريطانيا خلال الفترة بين 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 ألاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في ختام دور الـ 16 كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على الماليزي إيان يو بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 11-9.

فوز نوران جوهر على الكندية هولي نوتون بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-8.

فوز علي أبو العنين على الانجليزي ناثان ليك بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5.

فوز فيروز أبو الخير على الويلزية إيميلي وايت لوك بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 12-10.

فوز مصطفى عسل على الانجليزي نك وال بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9.

فوز هانيا الحمامي على اليابانية ساتومي واتانابي بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3.

فوز نور الشربيني في دور الـ 16 على الويلزية تيسني إيفانز في دور الـ 16 بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 6-11, 11-6.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العنين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.