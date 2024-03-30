شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. هدف تاريخى لعلاء نبيل يقود المنتخب الأولمبى لأولمبياد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..

هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن..

سجل علاء نبيل، نجم منتخب مصر الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة حاليا، هدفاً لا ينسى فى شباك منتخب الجزائر بتصفيات دورة لوس أنجلوس الأوليمبية فى 1983.

أقيمت مباراة الذهاب في الجزائر العاصمة يوم 6 يناير 1984 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وسجل هدف الفراعنة إبراهيم يوسف.



وأمام ما يقرب من 100 ألف متفرج بستاد القاهرة يوم 17 فبراير 1984 فازت مصر بهدف لعلاء نبيل لتبلغ نهائيات أولمبياد لوس أنجلوس.