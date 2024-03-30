شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استغل جوزيه جوميز فترة التوقف الدولى لتجهيز الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل مدير فنى فى مسابقة الدورى المصرى على استغلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، لتجهيز لاعبيه على أعلى مستوى، وفى الزمالك حرص البرتغالي جوزيه جوميز على استغلال تلك الفترة خاصة وإنها تعد تعحرص كل مدير فنى فى مسابقة الدورى المصرى على استغلال فترة التوقف الدولية الأخيرة لتجهيز لاعبيه على أعلى مستوى وأيضًا عدم خوض فترة إعداد منذ أن تولى قيادة الفريق.

واستغل جوميز فترة التوقف فى الزمالك كالتالى..

الزمالك خاض مواجهة الجونة من الأسبوع الـ 15 فى الدورى، وكانت آخر مباراة قبل التوقف الدولى وخسرها الأبيض بنتيجة 3 / 2.

بعدها منح جوميز اللاعبين راحة لمدة 3 أيام، واستأنف الفريق تدريباته السبت.

رفض جوميز استغلال فترة التوقف والدخول فى معسكر إعداد مغلق.

واصل تدريباته ثم منح اللاعبين راحة يوم الثلاثاء 19 مارس.

ثم خاض مباراة ودية أمام فريق زد يوم السبت 23 مارس وانتهى اللقاء بالتعادل 2 / 2.

ثم منح اللاعبين راحة سلبية يوم الأحد واستأنف التدريبات يوم الاثنين

ويستعد الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر يوم غدًا الأحد، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على استاد السلام.

