الامارات | "تو ريفرز أوفر" ينتزع لقب سباق غودولفين مايل (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجواد الأميركي "تو ريفرز أوفر" المملوك إلى تود كادي وتي ليثيرمان مفاجأة كبيرة بتفوقه على أبرز المرشحين، بعدما حصل على المركز الأول بقيادة الفارس إدوين مالدونادو وإشراف المدرب دوغ أونيل، وجاء "ووك أوف ستارز" ثانياً، وحامل اللقب "إيزولويت" ثالثاً.

الشوط الثاني

اسم الشوط: غودولفين مايل (إعمار)

اسم الخيل: "تو ريفرز أوفر"

المالك: تود كادي وتي ليثيرمان

الفارس: إدوين مالدونادو

قيمة الجائزة: مليون دولار

المسافة: 1600 متر

الزمن: 1:37:49 (د)