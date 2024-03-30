الامارات | "تاور أوف لندن" يظفر بشوط كأس دبي الذهبي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برهن الجواد الأيرلندي"تاور أوف لندن" المملوك إلى ديريك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور ووستربرغ، على أحقيته بوضعه في صدارة المرشحين للفوز باللقب، بحصوله على المركز الأول بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب أيدان أوبريان، وجاء "الناير" ثانياً، و"تراولرمان" ثالثاً.

الشوط الثالث

اسم الشوط: كأس دبي الذهبي (الطاير)

اسم الخيل: "تاور أوف لندن"

المالك: ديريك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور ووستربرغ

الفارس: ريان مور

قيمة الجائزة: مليون دولار

المسافة: 3200 متر

الزمن: 3:17:30 (د)