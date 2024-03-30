أول ظهور لـ أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية.. صور

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على زيارة أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لتوقف قلبه في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، قبل أن يدخل في غيبوبة وتتوقف الأعضاء الحيوية بجسمه.

وتم نقل أحمد رفعت إلى إحدى مستشفيات القاهرة بعد استعادة اللاعب لوعيه واستقرار حالته الصحية؛ وذلك من أجل متابعة البرنامج العلاجي بالقرب من أهله.

وتبادل وزير الشباب والرياضة الحديث مع أحمد رفعت، والأطباء المعالجين له، مؤكدًا على أن حالة اللاعب أصبحت مستقرة ومطمئنة الآن.

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ووجه وزير الشباب والرياضة بتوفير كل ما يحتاجه اللاعب من توفير أي إمكانيات في المستشفى بالتنسيق مع وزير الصحة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته بالشفاء العاجل لأحمد رفعت، والعودة مرة أخرى للملاعب.

وكان مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة قد عقدوا اجتماعًا مع رؤساء الأجهزة الطبية في الأندية المصرية بشأن التعامل مع مثل هذه الحالات في ملاعب كرة القدم بالدوري المصري الممتاز.