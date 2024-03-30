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اتحاد الطائرة يحدد موعد نهائي الدورى الممتاز للرجال والسيدات

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القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، موعد مواجهات النهائي لدوري رجال وسيدات الكرة الطائرة للموسم 2023 - 2024 والذي سيقام بنظام "بلاى أوف".

و من المقرر أن يقام نهائي السيدات أيام 2 و4 و6 من أبريل، بينما يقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، بينما يتنافس على بطاقتي نهائي الرجال كل من الزمالك و سموحة و الأهلي وسبورتنج.

و تقام اليوم السبت الجولة الثانية من مواجهات البلاي أوف للدور قبل النهائى من دورى رجال  الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

ويلتقى سموحة مع الزمالك الساعة 11  مساء وسبورتنج مع الأهلى 9  مساءً.

و تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، أمس في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز، والذي يقام بنظام البلاي أوف 3.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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