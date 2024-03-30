شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق الفوز على سيمبا للمرة الأولى فى دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى تحقيق فوزه الأول على سيمبا التنزانى فى عقر داره بعد 4 زيارات سابقة، تعادل فى واحدة وخسر 3 مرات كاملة بكافة البطولات القارية.

وبخلاف ذلك، يعد هذا الانتصار هو الأول للأهلى بالدور ربع النهائي خارج الديار بالبطولة الأفريقية، منذ فوزه على الترجي التونسي 2-1 موسم 2016-2017.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏



ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏



وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر



وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.