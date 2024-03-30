الامارات | "فوريفر يانغ" يُسعد اليابان بلقب ديربي الإمارات (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت خيول اليابان في شوط ديربي الإمارات عن طريق "فوريفر يانغ" المملوك إلى سوسومو فوجيتا، بحصوله على المركز الأول بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاغي، وجاء "أوتو بال" ثانياً، و"بانداغيت" ثالثاً.

الشوط الخامس

اسم الشوط: ديربي الإمارات (أتلانتس ذا رويال)

اسم الخيل: "فوريفر يانغ"

المالك: سوسوما فوجيتا

الفارس: ريوسي ساكاي

قيمة الجائزة: مليون دولار

المسافة: 1900 متر

الزمن: 1:57:89 (د)