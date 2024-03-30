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مدرب ريال مدريد يُثير قلق الجماهير قبل موقعة السيتي

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ياسر رشاد - القاهرة - أثار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قلق جماهير الملكي قبل موقعة مانشستر سيتي، في الدور ربع النهائي من بطولة لهذا الموسم.


وكانت القرعة قد أوقعت في مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي، والتي يتوقعها العديد من عشاق كرة القدم الأوروبية أن تكون مثيرة وقوية.
ويواجه المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد صعوبة كبيرة في العودة للملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وعلق أنشيلوتي على عودة ميليتاو للملاعب، حيث قال: "من المحتمل أن لا يلعب ميليتاو أمام السيتي".
وتابع: "لكن هناك احتمال بلعبه، أنا لا أقول إن نسبة هذا الأمر 50%، يمكن أن تكون 70% لا، و30% نعم".
وأردف: "ميليتاو مهم للغاية. إنه يساعدنا في أشياء كثيرة".
وأضاف: "حال غاب ميليتاو أمام السيتي ليس هناك الكثير من الخيارات، إذا تم استبعاده، فهل سيلعب ناتشو أو تشواميني؟ هناك شكوك".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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