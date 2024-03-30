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توتنهام يتأخر أمام لوتون تاون في البريميرليج

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح لوتون تاون في الخروج متقدمًا أمام نظيره توتنهام في الشوط الأول من المباراة، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم.


وانطلقت مواجهة توتنهام أمام لوتون تاون في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، والتي شهدها ملعب توتنهام الجديد.
جاء هدف لوتون تاون عن طريق لاعبه تاهيت تشونج في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الأول من المباراة.

ودخل توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

 المرمى: جوليلمو فيكاريو
خط الدفاع: ديستني أودوجي، كريستيان روميرو، رادو دراجوشين، بيدرو بورو.
خط الوسط: يفيس بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون
خط الهجوم: تيمو فيرنر، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي.
ويرغب توتنهام في تحقيق الفوز أمام لوتون تاون، وذلك من أجل التواجد في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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