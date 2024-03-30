موقف ليفربول من مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعد احتلال وصافة أمم إفريقيا الأخيرة تحت 23 عامًا.

وقال علام في تصريحاته بالندوة الثقافية التي نظمها الاتحاد اليوم: “محمد صلاح لديه رغبة كبيرة في التواجد مع منتخب مصر في أولمبياد باريس القادمة”.

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وأضاف: “روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي سيعلن عن أسماء الثلاثي فوق السن قريبًا، كما أنه يرغب في تواجد صلاح رفقة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة”.

من جانبه لن يمانع نادي ليفربول الإنجليزي على مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد باريس القادمة، في حالة لم يكن مصابًا، خاصة وأن البطولة ستلعب بعد نهاية الدوري الإنجليزي خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.

ويحق لكل منتخب مشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024 ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، لرغبة الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية في زيادة قوة المنافسة بين المنتخبات.