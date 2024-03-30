الامارات | غودولفين تُبدع مع "ريبلز رومانس" في دبي شيماء كلاسيك (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت غودولفين بلقب السباق عن طريق الجواد "ريبلز رومانس" الذي قدم أداءً رائعاً بقيادة الفارس ويليام بويك وإشراف المدرب تشارلي ابلبي، ليحقق المركز الأول، متفوقاً على "شهريار" الذي حل ثانياً، و"ليبرتي آيلاند" في المركز الثالث.

الشوط الثامن

اسم الشوط: دبي شيماء كلاسيك(لونغين)

اسم الخيل: "ريبلز رومانس"

المالك: غودولفين

الفارس: ويليام بويك

قيمة الجائزة: 6 ملايين دولار

المسافة: 2410 متر

الزمن: 2:26:72 (د)