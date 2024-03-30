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الامارات | "لوريل ريفر" يهدي السعودية لقب كأس دبي العالمي (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت المملكة العربية السعودية بلقب كأس دبي العالمي عن طريق الجواد "لوريل ريفر" المملوك إلى مزرعة جودمنت عقب أداء رائع بتصدره السباق بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، بينما جاء في المركز الثاني "أوشبا ييسورو"، و"سينور بوسكادور" ثالثاً.

 

الشوط التاسع

اسم الشوط: كأس دبي العالمي (طيران الإمارات)

اسم الخيل: "لوريل ريفر"

المالك: مزرعة جودمنت

الفارس: تاغ أوشي

قيمة الجائزة: 12 مليون دولار

المسافة: 2410 متر

الزمن: 2:02:31 (د)

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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